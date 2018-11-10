شركة سرت تشارك في المؤتمر الدولي التاسع للنفط والغاز بروما

عقد في العاصمة الإيطالية روما فعاليات المؤتمر الدولي للنفط والغاز Expo on Oil and Gas في نسخته التاسعة بحضور عدد من الشركات والجامعات والمعاهد النفطية ومختصين في مجال استكشاف النفط والغاز من مختلف دول العالم.

وكان لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مشاركة ضمن أعمال هذا المؤتمر العلمي تمثلت في ورقتين علميتين في مجال جيولوجيا النفط قدمها كل من السيد أشرف العقيلي والسيد فوزي ساسي من إدارة الاستكشاف- قسم الجيولوجيا.

وتضمنت الأوراق البحثية المقدمة دراسة الخصائص الجيولوجية لصخور المكمن لطبقتي الواحة و السرير.

وتعد هذه المؤتمرات والملتقيات فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات في مجال النفط والغاز.

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