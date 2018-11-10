تأجيل تنفيذ اتفاق تعديل السلطة التنفيذية إلى ما بعد باليرمو

أعلن عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، اليوم السبت، تأجيل تنفيذ الاتفاق مع مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى ما بعد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

ونفى بن شرادة في تصريحات صحفية تجميد الاتفاق، الذي أُعلن عنه قبل أسبوع، مؤكدًا: «لم يتم تجميد الاتفاق ولكن تم فقط تأجيله لحين عودة أعضاء المجلسين من مؤتمر باليرمو واستئنافه مرة أخرى.

وذكر بن شرادة أن أعضاء مجلس الدولة برئاسة هيئة رئاسة المجلس «مكتملة» سيتوجهون اليوم السبت إلى إيطاليا لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، الذي يتوقع حضوره ممثلون دوليون رفيعو المستوى.

واعتبر بن شرادة أن «جميع التصريحات التي صدرت حول تجميد الاتفاق تعد خطوة من جانب واحد داخل المجلس».

وأعلن رئيسا لجنتي الحوار عن مجلس النواب، عبدالسلام نصية، ولجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة، بشير الهوش، توافق المجلسين حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.

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