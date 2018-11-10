المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز يبحثان سبل توطيد التعاون

اجتمع مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الاربعاء الماضي بمقر المؤسسة بطرابلس بعدد من الممثلين عن شركة مليته للنفط والغاز وذلك لمناقشة ظروف العمل وتعزيز بروتوكولات العلاقات المهنية وسبل التواصل في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على الوسائل القانونية التي يجب اتباعها لاطلاع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على المسائل المتعلقة بالعمال، بما في ذلك مسألة الأمن والتأمين الصحي والرواتب والمخصصات والتموين، وذلك وفقا للوائح المعمول بها.

وشدد صنع الله على دعم المؤسسة لمطالب العاملين، مؤكدا في الآن نفسه إلى إدانة المؤسسة لجميع محاولات وقف أو تعطيل سير الإنتاج من خلال محاولة ابتزاز المؤسسة أو مساومتها أو غيرها من الطرق غير القانونية مؤكدا على التزام المؤسسة وبذلها جهودا متظافرة لتحسين ظروف العمل في جميع الحقول والموانئ والمواقع النفطية، حيثما أمكن ذلك، وذلك نظرا للتحديات التي تعيشها البلاد.

كما قدم صنع الله عدد من مقترحات المؤسسة الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الموظفين، والتي لا تزال معلقة في انتظار منح السلطات المعنية لموافقتها قبل الشروع في تنفيذها.

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