العامة للكهرباء: إظلام تام على المنطقة الجنوبية وأجزاء من طرابلس







أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، حدوث إظلام تام على المنطقة الجنوبية، وأجزاء كبيرة من طرابلس.



وأوضح التكوري، في تصريح للرائد، أن فصلا في دائرة الجنوب الهضبة 1- 2 نتج عنه هزة على الشبكة أدت إلى خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس، ومحطة الرويس، وخروج وحدتين غازيتين و3 وحدات بخارية في محطة الزاوية، فقد على إثرها جزء كبير من الأحمال بمدينة طرابلس، وعلى المنطقة الجنوبية بالكامل، مؤكدا أن العمل جارٍ لإصلاح الوحدات المتعطلة.



يشار إلى أن شبكة الكهرباء شهدت استقرارا خلال الشهرين الماضيين بعد اجتياز الذروة الصيفية.

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