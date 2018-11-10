شركة الكهرباء تعلن أسباب الإظلام العام فى طرابلس ومناطق جنوب ليبيا

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء حدوث فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1-2 نتج عنه هزّة على الشبكة أدت لخروج وحدات أخرى .

وقالت الشركة بأن هذه الهزة تسببت فى خروج وحدات التوليد بمحطة جنوب طرابلس والرويس وخروج وحدتين غازيتيّن وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية .

وكشفت الشركة العامة للكهرباء فى بيان أصدرته مساء السبت بأن هذه الأعطال تسببت فى فقد التغذية على المنطقة الجنوبية وجزء كبير من أحمال طرابلس .

وختمت الشركة بيانها مؤكدة بأن العمل جاري الأن على ارجاع الوحدات واعادة التغذية خلال الساعات القادمة .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية