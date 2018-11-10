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شركة الكهرباء تعلن أسباب الإظلام العام فى طرابلس ومناطق جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء حدوث فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1-2 نتج عنه هزّة على الشبكة أدت لخروج وحدات أخرى .

وقالت الشركة بأن هذه الهزة تسببت فى خروج وحدات التوليد بمحطة جنوب طرابلس والرويس وخروج وحدتين غازيتيّن وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية .

وكشفت الشركة العامة للكهرباء فى بيان أصدرته مساء السبت بأن هذه الأعطال تسببت  فى فقد التغذية على المنطقة الجنوبية وجزء كبير من أحمال طرابلس .

وختمت الشركة بيانها مؤكدة بأن العمل جاري الأن على ارجاع الوحدات واعادة التغذية خلال الساعات القادمة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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