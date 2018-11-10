دريجة: «الليبية للاستثمار» تتلقى فوائد الأرصدة المجمدة منذ 2011

كشف الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة أن فوائد وعوائد المؤسسة، والمحفظة طويلة المدى، التابعة لها أصبحت حرة منذ إعلان التحرير العام 2011.

وأوضح في منشور عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي ، أن «620 مليون دولار من الأرباح والعوائد دخلت حسابات المؤسسة والمحفظة طويلة المدى في العام 2012»، مشيرًا إلى «تسليم هذا المبلغ بمحضر تسليم واستلام رسمي للإدارة التالية».

ولفت قائلاً: «إن هناك أرباحًا وعوائد أخرى تتعدى ثلاثة مليارات دولار ذهبت لحسابات المؤسسة والمحفظة بين العامين 2013 و2017»، لكنه قال: «ما يشغل العالم هل هذه الأموال لاتزال موجودة أم تم التصرف فيها، كما تصرفت محفظة ليبيا أفريقيا في أكثر من 300 مليون دولار العام 2013؟».

وكان مصدر مالي مسؤول أقر في تصريح إلى «بوابة الوسط» باستلام المؤسسة الليبية للاستثمار فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، مؤكدًا أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها.

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