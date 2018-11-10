السيسي لكونتي: ندعم تسوية سياسية في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عددا من الموضوعات والملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان صحافي، إن الرئيس السيسي جدد دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من موقف مصر الرامي إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها.

وتعتزم إيطاليا عقد مؤتمر في مدينة باليرمو، 12 و13 نوفمبر الحالي، في محاولة دولية جديدة لحل الأزمة الليبية الراهنة.

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