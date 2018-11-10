سلامة من الزنتان: يجب تفعيل دور المشايخ والأعيان لمعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال زيارته مدينة الزنتان اليوم السبت، على ضرورة تفعيل دور المشايخ والأعيان لمعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أحداث 2014.

واجتمع سلامة خلال هذه الزيارة في كلية الزنتان للتربية مع مسؤول المنطقة العسكرية الغربية ومجلس الأعيان بالمدينة، وبحث معهم احتياجات مدينة الزنتان ، وفق ما نشرت البعثة الأممية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم.

كما التقى سلامة أيضا عميد بلدية الزنتان مصطفي البريوني، وعدد من أعضاء المجلس البلدي من بينهم العضو عمر قرمل، وناقشوا المخاوف المتعلقة بالمدينة ومشاركتها في العملية السياسية والأمنية في المنطقة الغربية.

وتعد مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا من أهم المدن التي لها ثقل سياسي ودور بارز في الأزمة السياسية بالبلاد، وقد شارك عدد من ممثليها في عدة جولات من الحوار السياسي الذي نظمتها البعثة الأممية في السابق.

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