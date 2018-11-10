توقعات الطقس و الحالة الجوية ليومي الاحد والاثنين على مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في النشرة الجوية ليومي الاحد والاثنين الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حول حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي وخاصة الساحلية مساء اليوم السبت مع فرصة لسقوط امطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتكون جيدة يوم الغد.

رأس أجدير حتي سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

يشهد الطقس في هذه المناطق وفقاً للنشرة تكاثر للسحب تدريجيا من اليوم السبت مع فرصة لسقوط امطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية, وتكون حالة الرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في المساء على الساحل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة, بينما تكون درجات الحرارة في المنطقة القصوى تتراوح مابين 22-28 مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم على أغلب المناطق.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

بحسب النشرة يشهد الطقس سماء قليلة السحب تتكاثر بدءا من اليوم السبت على المناطق الممتدة من درنة إلى طبرق وتشمل يوم غدا مناطق الخليج مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلال من السحب الرعدية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 20-25 مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون درجات الحرارة القصوى تتراواح مابين 25 – 30مْ وتصل اليوم إلى 33 مْ على غات وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 24-28مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.