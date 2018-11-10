وفاة شاب برصاص عشوائي بمنطقة بوهديمة في بنغازي

توفي شاب متأثرًا بجراحه، التي أُصيب بها جراء رصاصة عشوائية طائشة أمام أحد المحال التجارية بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

ونُقل موسى جبريل العبيدي (26 عامًا) وهو قائد بمفوضية الكشافة بنغازي، إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد إصابتة بالعيار الناري في الرقبة، ومكث على إثرها في غرفة العناية الفائقة في غيبوبة بعد اختراق الرصاصة الرقبة وملامستها النخاع الشوكي، ما أدى الى إصابتة بشلل تام.

وتوفي العبيدي نتجية إصابته البليغة، مع فشل محاولات الأطباء في إنقاذ حياتة وتلقيه الخدمات الصحية والرعاية اللازمة. وتعد مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

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