بنغازي تعقد مؤتمرا حول القانون والمصالحة الوطنية

عقد بمقر مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي، مؤتمرا حول دور القانون في المصالحة الوطنية. وهدف المؤتمر إلى عرض النتائج الرئيسية والتوصيات الناتجة عن البحث الذي دار على شواغل المشروع وهي الهوية الليبية.

ومشروع دور القانون في المصالحة الوطنية هو مشروع بحثي ينفذه مركز الدراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي ومؤسسة مختصة في القانون بجامعة ليدن.

ويهدف المشروع لملاحظة ما يعم ليبيا من صراع وأثره السلبي على الوحدة والأمن المطلوبين لبناء الدولة، وتحديد النتائج والأسباب، وتقويم الكيفية التي عولجت بها قانونيًا على أساس 5 مرتكزات هي: الحكم الوطني، واللامركزية، والهوية الوطنية، وقوى الأمن، والعدالة الانتقالية.

