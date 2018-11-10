حملة مرورية مرتقبة الأسبوع المقبل في طبرق

أكد منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق، العميد إبراهيم الطيف، أن الغرفة ستطلق حملة مساندة بالتوازي مع حملة مرورية مرتقبة سيشرع فيها أعضاء قسم المرور والتراخيص بالمدينة خلال الأسبوع المقبل.

وقال الطيف لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الحملة المرورية ستستهدف ضبط السيارات المخالفة من حيث رخص القيادة والإجراءات والزجاج المعتم وغيرها، وستبدأ بكافة مداخل مدينة طبرق والطرق الرئيسية بالمدينة.

ودعا الطيف جميع قائدي المركبات إلى تحمل مسؤولياتهم، منوهًا إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة وقوات الجيش التابعين لمنطقة طبرق العسكرية «سيكونون مساندين لرجال قسم المرور لمساعدتهم ومساندتهم في عملهم من أجل المصلحة العامة».

وأضاف: «سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل أو التصدي لرجال الشرطة والجيش المساندين لعملهم» مؤكدًا «تخصيص مكان بقيادة منطقة طبرق العسكرية لحجز لكافة السيارات المخالفة».

كما نوه منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق، العميد إبراهيم الطيف، إلى أنه «سيتم إيقاف كل الأجانب الذين يقودون مركبات آلية وشاحنات من غير إجراءات رسمية ومسألتهم قانونيًّا».

ومطلع أكتوبر الماضي، شكل آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري غرفة أمنية مشتركة بطبرق تضم كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة ومنها الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والأمن الداخلي والخارجي ومديرية أمن طبرق والأمن المركزي.

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