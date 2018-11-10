أخصائية تأهيل عام تتحمل عناء السفر للكشف على أطفال التوحد في طبرق مجاناً

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت إخصائية تأهيل عام الطبيبة “سعاد الفلاح” من مدينة بنغازي إلى مركز باب درنة للأمومة والطفولة لتقديم الدعم والمشورة للعاملين بالمركز .

وقالت الفلاح – لمراسل الوكالة – إنها تلقت دعوة رسمية من مركز “باب درنة للأمومة والطفولة” للمساعدة في تقديم المشورة في الكشف المجاني على الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، وطيف التوحد، وسلوك التوحد بمدينة طبرق وضواحيها .

وتابعت الطبيبة أن عمليات الكشف ستستهدف الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع ومخارج الحروف وعدم التأهيل، والتواصل البصري والتركيز، ونقص الأكسجين، وعقدة اللسان .

وأضافت الفلاح أنها ستمكث في طبرق 3 أيام، وستقسم على ندوات وورش عمل حول مرض التوحد ، وكيفية التعامل مع الأطفال المرضى .

وأشارت أخصائية التأهيل العام إلى أنها حضت باستقبال كبير من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمركز باب درنة للأمومة والطفولة ، والمجلس البلدي بطبرق .

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