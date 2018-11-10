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مظاهرات في طبرق تنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم عدد من النشطاء في مدينة طبرق اليوم السبت، وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بطبرق ، للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وطالب النشطاء خلال بيان لهم – تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – إسقاط عضوية النواب المقاطعين لجلسات المجلس، مشددين على المستشار عقيلة صالح تفعيل اللائحة الداخلية بالمجلس وانتخاب نواب جدد .

وأكد النشطاء على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية سريعة ونزيهة والوقوف مع المؤسسة العسكرية ودعمها .

وأوضح المحتجين أن هذه الوقفة تأتي ضمن مظاهرة تقرير المصير، وتأتي في إطار المطالبة بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كونها الحل المناسب والوحيد لفض النزاع على اعتلاء عرش السلطة من طرف الأجسام السياسية المتنازعة حالياً .

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اخبار ليبيا 24

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