رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب يعلن عدم مشاركته فى مؤتمر باليرمو

ليبيا –أعلن رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي النائب طلال الميهوب عدم مشاركته فى مؤتمر باليرمو بعد صدور قرار من رئاسة المجلس بضمه من بين الوفد الذي سيشارك بالمؤتمر رفقة المستشار عقيلة صالح وذلك وفقاً لما نقلته عن قناة ليبيا الحدث مساء السبت .

وكان مصدر إيطالي رفيع بوزارة الخارجية الإيطالية قد أكد بوقت متأخر من مساء اليوم السبت عدم مشاركة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي فى مؤتمر باليرمو المقرر عقده فى إيطاليا بالفترة من 12 – 15 نوفمبر الجاري ورفضه الحضور إلى إيطاليا للمشاركة .

وقال المصدر فى حديث لـ المرصد ” : تأكد لنا عدم مشاركة المشير خليفة حفتر فى المؤتمر ورفضه الحضور إلى إيطاليا ، ولم نتلقى منه أي إخطار بالمشاركة بل أُبلغنا رسمياً مساء اليوم بعكس ذلك، نشعر بالأسف الشديد لذلك ويساورنا قلق عميق عن مستقبل المؤتمر لغياب أحد أهم الأطراف الليبية الفاعلة عن هذا الحدث الهام ” .

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله من وزارته بالتصريح لوسائل الإعلام :” رئيس الحكومة جوزيبي كونتي حاول حتى اللحظة الأخيرة لإقناع السيد حفتر بالحضور ، والآن تفصلنا ساعات عن المؤتمر وقد بدأت الوفود بالوصول إلى باليرمو ، لقد تأكدنا للأسف بأن قائد الجيش الوطني الليبي لن يحضر ” .

وكشف ذات المصدر مؤكداً وصول رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري والوفد المرافق له إلى باليرمو كما أكد بأن رئيس المخابرات الجديد المكلف من رئيس حكومة الوفاق اللواء مسعود عبدالله الدرسي سيصل ظهر غداً الأحد أيضاً قادماً من طرابلس على ان يصل السراج وعقيلة صالح فى وقت لاحق .

وإتصلت صحيفة المرصد بالعميد أحمد المسماري الناطق باسم المشير خليفة حفتر وباسم القيادة العامة للقوات المسلحة ولكن لم تتحصل منه على أي تعليق حول الموضوع .

المرصد – خاص

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