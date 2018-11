تستمر حملة مشتركة بين المنظمة الدولية لدعم القطاع الخاص ( PSES ) ومركز الشفاء للأسنان غدامس لعلاج شريحة من المواطنين مجانا في عيادة المسرة للأسنان في بلدة درج

ما يقارب من 45 حالة من جميع الأعمار، تم فيها التركيز على شريحة النساء والأطفال وتنوعت بين كشوفات وعمليات جراحية وعلاج عصب الأسنان، ضمن حملة نبيلة تهدف إلى زرع البسمة على وجوه المواطنين الذين يعانون من نقص السيولة وغلاء الأسعار

The post حملة لعلاج الأسنان “مجانا” في “درج” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية