السراج يصل إلى باريس لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى

وصل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال مصدر بالمجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» السبت إن «السراج وُجِّهت له دعوة لحضورالاحتفالية العالمية للذكرة 100 لانتهاء الحرب العالمية وستكون هناك بعض اللقاءات الجانبية قبل باليرمو».

ويلتقي عشرات رؤساء الدول والحكومات، الأحد، في باريس، لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، في ظل توتر دبلوماسي، والمشاركة في منتدى دولي حول السلام ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواجهة تراجع النظام العالمي المتعدد الأطراف، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وسيستقبل ماكرون كل رؤساء الدول والحكومات في قصر الإليزيه، صباح الأحد، اليوم الذي سيشكل ذروة الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وينظم ماكرون منتدى دوليًّا للدفاع عن التعددية، وهي الركيزة الأيديولوجية التي تؤطر العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وينتهكها بعض رؤساء الدول بشدة، وضمنهم ترامب.

وسيشهد قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه في باريس احتفالاً، الأحد، عند الساعة 10:00 ت غ، بمشاركة قرابة 70 شخصية بارزة بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس النيجيري محمد بخاري.

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