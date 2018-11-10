ويليامز تحث «الرئاسي» على سرعة الإنجاز وتخصيص موارد كافية للاحتياجات الملحة في الجنوب

حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على سرعة الإنجاز وتخصيص الموادر الكافية والاستجابة للاحتياجات الملحة في المنطقة الجنوبية، وفق ما نشرته البعثة عبر حسابها على «توتير».

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز، اليوم السبت، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بحضور مستشاريه.

وقالت البعثة الأممية إن كاجمان أطلع ويليامز خلال اللقاء «على أعمال لجنة الخدمات بحكومة الوفاق في الجنوب الليبي والاستجابة للاحتياجات الملحة للسكان»، حيث «حثت ويليامز على تخصيص الموارد الكافية وسرعة الانجاز».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن كاجمان ناقش مع ويليامز «أهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية بالمنطقة الجنوبية»، و«تنظيم وتنسيق الدعم الدولي الذي يسهم في حلحلة المشاكل التي تعانيها المنطقة الجنوبية».

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