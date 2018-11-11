«GECOL»: هذا سبب انقطاع الكهرباء على المنطقة الجنوبية وأجزاء من طرابلس

كشف الشركة العامة للكهرباء «GECOL» عن أن خروج عدد من الوحدات في 3 محطات أدى إلى انقطاع الكهرباء على المنطقة الجنوبية وأجزاء من طرابلس.
وقال منسق المكتب الإعلامي بالشركة محمد التكوري لـ«بوابة الوسط» ليل السبت «حدث فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1-2 نتج عنه هزّة على الشبكة ادت الى خروج وحدات التوليد في 3 محطات».
وأشار التكوري إلى «خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس والرويس وخروج وحدتين غازيتيّن وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية».
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ولفت منسق المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء إلى أن «العمل جاري على إرجاع الوحدات وإعادة التغذية خلال ساعات».
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