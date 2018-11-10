زيادة ساعات العمل بالسجل المدني شحات لحل مشكلة الازدحام

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد قرار مصرف ليبيا المركزي بالسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنوياً بالوسائل المتاحة، عملاً بالضوابط والأعراف الدولية، وذلك لغرض تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ولكن هذا القرار كان له آثاراً سلبية على مقار السجل المدني والمصارف، من ازدحام وطوابير طويلة لغرض الحصول على الرقم الوطني وإتمام غيرها من الإجراءات .

ولكن بدوره، السجل المدني ببلدية شحات كان لديه الحل، وسعياً منه في حل مشكلة الازدحام قام موظفي مصلحة الاحوال المدنية بالسجل الخدمي شحات، وبمجهودات ذاتية بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي، ليصبح العمل من الثامنة صباحاً، وحتى الثانية بعد الظهر ، ومن الرابعة بعد العصر وحتى الحادية عشر مساءً .

ودعا موظفي مصلحة الاحوال المدنية شحات المواطنين بعدم الازدحام في الفترة الصباحية وأن أبواب المصلحة ستكون مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ، ليعملوا على راحة المواطنين وأنهم سيستمرون في العمل في الفترة المسائية إلى أن تحل مشكلة الازدحام ، وأن حافزهم الوحيد على ذلك هو عدم عرقلة أي إجراء لأي مواطن .

يذكر أن فروع مصلحة الاحوال المدنية تشهد ازدحاماً شديداً منذ ساعات الصباح الأولى ، وذلك بعد البدء في إجراءات بطاقات “الفيزا كارد” للأغراض الشخصية ، والتي من ضمن المستندات المطلوبة لاستخراجها شهادة رقم وطني مختومة من مصلحة الأحوال المدنية .

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