إغلاق معبر ذهيبة وازن من الجانب التونسي بسبب محتجين

قال عضو مجلس النواب التونسي عن مدينة تطاوين حسين اليحياوي؛ إن عددا من المحتجين أقاموا ساترا ترابيا على الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي ذهيبة وازن، مما تسبب في إغلاقه إلى أجل غير مسمى.

وأوضح اليحياوي في تصريح للأحرار؛ أن ذلك يأتي كرد فعل من المحتجين على تضييق السلطات التونسية على التجارة البينية بين تونس وليبيا، مؤكدا أن سلطات بلاده تسعى لتطبيق القانون وإلزام التجار بالاجراءات القانونية.

هذا ومنع المحتجون الشاحنات التجارية من العبور من الجهتين، في حين سمحوا للعائلات الليبية والحالات الإنسانية بالمرور من وإلى الأراضي التونسية.

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