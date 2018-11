مؤتمر حول مستقبل اللغة العربية في المرج

انطلقَ المؤتمرُ العلميُ (مستقبل تدريسِ اللغةِ العربيةِ في المؤسسات التعليمية في ليبيا) تحتَ شعار: (الرؤى والآفاق) بمشاركة فاعلة من مختلفِ الجامعات الليبية في كلية الآداب والعلوم جامعة بنغازي فرعِ المرج المؤتمرُ سيكونُ على مَدى 3 أيام متتالية في الفترةِ الصباحية والمسائية من خلالِ تقديم أوراق علمية من قبل المشاركين، وناقشوا الأخطاء الشائعة في المراسلات الحكومية بين الجهات والأفراد، وقدموا توصيات ونصائح من أجل سلامة اللغة العربية

