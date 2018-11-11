خطوة جديدة لمركز البيضاء للأشعة

الجدير بالذكر أن الحكومة المؤقتة خصصت قيمة 10 مليون دينا ليبي لمركز أشعة البيضاء التخصصي لغرض توريد معدات وأجهزة للمركز
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قناة 218 الليبية
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