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خطوة جديدة لمركز البيضاء للأشعة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الجدير بالذكر أن الحكومة المؤقتة خصصت قيمة 10 مليون دينا ليبي لمركز أشعة البيضاء التخصصي لغرض توريد معدات وأجهزة للمركز

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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