اجتماع “الوطنية للنفط” بشأن أزمة الجنوب

وبحسب صفحة المؤسسة الرسمية فإن الحضور أكدوا على أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى انعدام الأمن في المنطقة، داعين إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات الأمنية وأهل الجنوب للتعاون ونبذهم للعصابات الإجرامية التي تهدد سائقي الشاحنات ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم وتقديمهم للعدالة للتغلب على هذه المشكلة التي تتسبب في معاناة سكان الجنوب

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