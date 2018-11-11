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اجتماع “الوطنية للنفط” بشأن أزمة الجنوب

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وبحسب صفحة المؤسسة الرسمية فإن الحضور أكدوا على أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى انعدام الأمن في المنطقة، داعين إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات الأمنية وأهل الجنوب للتعاون ونبذهم للعصابات الإجرامية التي تهدد سائقي الشاحنات ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم وتقديمهم للعدالة للتغلب على هذه المشكلة التي تتسبب في معاناة سكان الجنوب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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