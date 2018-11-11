فيديو | السراج وحرمه يحضران مأدبة عشاء فى باريس بمناسبة الذكرى المئوية لإنتهاء الحرب العالمية الأولى

ليبيا – وصل – أمس السبت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزوجته نادية رفعت إلى فرنسا قادماً من إسطنبول للمشاركة في ” مؤتمر باريس للسلام ” بمناسبة إحياء الذكرى المئوية للهدنة وانتهاء الحرب العالمية الأولى قبل أن يغاردها إلى إيطاليا للمشاركة فى مؤتمر باليرمو .

وسيشهد هذا المؤتمر إطلاق مبادرة أطلق عليها إسم ” التحالف الدولي من أجل الإعلام والديمقراطية” التي صاغتها لجنة دولية مكونة من عدد من الشخصيات وتهدف بالخصوص إلى ضمان حرية وتعددية ونزاهة الإعلام في العالم.

وأقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت مأدبة عشاء للضيوف فى متحف “أورساي” بباريس حضرها عدد من قادة العالم وزوجاتهم بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا والرئيس التركي رجب أردوغان وزوجته أمينة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس النيجر محمد يوسفو وملك المغرب محمد السادس وزوجته .

كما حضر المأدبة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء كندا جستن ترودو ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري ورئيس موريتانيا والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي بث مكتبه الإعلامي لقطات ما قبل العشاء وهو يصافح ضيوف العشاء ومن بينهم السراج وزوجته.

المرصد – متابعات

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