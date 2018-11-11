رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصل مدينة باليرمو الإيطالية

طرابلس — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي، إن “رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له وصل إلى مدينة باليرمو الإيطالية، للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده حول ليبيا في الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري”.

يذكر، أن الحكومة الإيطالية قد أرسلت دعوات للأطراف الليبية بوقت سابق، لحضور مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث حل للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة في البداية في إجراء انتخابات وطنية في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي.

يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أعلنا، يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توافقهما حول إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بديلا للحالي، على أن يكون المجلس الرئاسي مكونا من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وجاء هذا التوافق بعد مشاورات بين المجلسين دامت لمدة شهرين.