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مسؤول بالخارجية الإيطالية: حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد مسؤول بالخارجية الإيطالية عدم مشاركة حفتر في مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا المزمع عقده يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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