مسؤول بالخارجية الإيطالية: حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو

أكد مسؤول بالخارجية الإيطالية عدم مشاركة حفتر في مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا المزمع عقده يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري.
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جريدة الايام الليبية
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
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