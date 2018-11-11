مسؤول بالخارجية الإيطالية: حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو

أكد مسؤول بالخارجية الإيطالية عدم مشاركة حفتر في مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا المزمع عقده يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري.

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