طلبة دراسات القانون بجامعة بنغازي ينظمون وقفة احتجاجية لهذه الأسباب

العنوان-بنغازي

نظم طلاب الدراسات العليا وخريجو وطلبة ليسانس كلية القانون, نظموا وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي مطالبين في ضرورة إتاحة فرصة عادلة للخريجين في الدراسات العليا.

والقى الطلبة عن طريق رئيس الاتحاد بيان مستنكرين فيه سياسة الكلية في منعهم منالدراسة أكثر من عشر سنوات, كما طالبوا بضرورة الإلتزام بقرارات رئيس الجامعة التي نصَّت على ضرورة وقف إتخاذ أي إجراء من الإجراءات ضد طلبة دراسات قسم العام والإنتظار حتى تبت اللجنة المُِشكلة من قبل الجامعة وتدلي بتقريرها حول الموضوع كما جاء بالبيان.

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