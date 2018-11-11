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نائب رئيس الوزراء الإيطالي: نتمنى أن تقتنع أمريكا بدور روما في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي “لويجي دي مايو”، ” أن مؤتمر باليرمو سيمثل فرصة لرسم خارطة طريق مشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف دي مايو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “أنسامد” الإيطالية، ” من المهم اقتناع الولايات المتحدة لأن تكون إيطاليا البلد الرئيسي للعمل على استقرار ليبيا”.

وأوضح ، “من المهم جدًّا لهم إيجاد طريق مشتركة مع جميع المعنيين بالملف الليبي للانتقال إلى الخطوة التالية، و أن إيطاليا لن تستبعد أحدا من دعم هذه الطريق”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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