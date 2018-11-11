بن شرادة: مؤتمر باليرمو سيفشل إذا لم يدعم توافق النواب والدولة على تغيير الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن نجاح مؤتمر باليرمو من عدمه يكمن في دعم التوافق الأخير بين المجلسين بتعديل الاتفاق السياسي بخصوص المجلس الرئاسي الذي يجسد حكومة وحدة وطنية تنهي الأجسام الموازية والانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

بن شرادة شدد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أنه إذا جرى غير ذلك فسوف يكون مؤتمراً فاشلاً كغيره من المؤتمرات الدولية السابقة، معتبراً أن الحضور بحسب القائمة التي تناولها الإعلام ليس لهم أي تأثير على الساحة الليبية.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن رئيسي البرلمان ومجلس الدولة والمشير حفتر متفقون على تشكيل مجلس رئاسي جديد وأنهم لن يدعموا أي اتفاق آخر.

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