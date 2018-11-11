فارًا من إجدابيا منذ عامين…القبض على إرهابي في مصراتة

أخبار ليبيا24

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة بالقبض على أحد العناصر المتطرفة المدعو موسى غومة الديلمي المغربي أثناء تواجده في إحدى المزارع.

وكشف مصدر مطلع أن المغربي فر من مدينة إجدابيا منذ العام 2016، لافتا إلى أن عملية القبض على المتطرف تمت مساء أمس السبت.

وأوضح المصدر أن المغربي من مواليد 1984 ومن سكان مدينة إجدابيا التحق بعد مشاركته في أحداث فبراير 2011 بسرية ” البراء بن مالك ” والتي تأسست خلال العام 2012 تحت إمرة الإرهابي المطلوب أمنيا وعسكريا إبريك يونس مازق والشهير “إبريك المصرية”.

وأفاد المصدر أن الإرهابي التحق فيما بعد بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2013، وفي أواخر العام 2014 أعلن بيعته لتنظيم الدولة في مدينه إجدابيا مع المدعو ( إبريك المصرية و محمود العريبي ) وكانوا من ضمن المسؤولين عن عمليات التصفية في المدينة.

وأكد المصدر أن المغربي كان ضمن مجموعة ( القبضة ) المعروفة وشوهد برفقة ( محمود العريبي ) والذي يعتبر أحد قيادي التنظيم البارزة في مدينه إجدابيا والذي أعلن عن مقتله في مدينة سرت ليعلن بعدها ( موسى ) ولاءه مجددا إلى تنظيم أنصار الشريعة .

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي خاض مواجهات عدة ضد القوات المسلحة الليبية في مدينه إجدابيا وأبرزها معركة حي القلوز بين يناير و فبراير 2016 والتي أصيب بها ، وظهر في إصدار مرئي بعنوان ( ملحمة القلوز ) والذي نشر في العام 2016 .

وأوضح أنه خلال فراره من مدينة إجدابيا في العام 2016 باتجاه مصراتة وعند تأسيس سرايا الدفاع عن بنغازي التحق المغربي بها وشارك في الهجمات علي الهلال النفطي ومدينة إجدابيا وشرق مناطقها خلال العامين 2016 و 2017 .

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي ظهر في إحدى الصور وهو أمام مدرعة تابعه للقوات المسلحة الليبية وبجانبه شخص تشادي الجنسية من ضمن مشاركين مع سرايا الدفاع في هجومهم على الهلال النفطي، كما ظهر مع أحد مجرمي مدينة إجدابيا والمعروف عنه بتعاطيه للمخدرات ومساندته للمجاميع المتطرفة وقتاله بجانبهم في معركة ” حي القلوز ” في يناير 2016 ويدعي ( العناني ) والذي قتل بسبب لغم أرضي “تشريكه ” وضعتها تلك العناصر المتطرفة في أحد المنازل وذلك أثناء تفتيشها وسرقتها.

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