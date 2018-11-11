بعثة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: مؤتمر باليرمو “فرصة حاسمة”

وصف نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده غدا في باليرمو الإيطالية، بأنه “فرصة حاسمة” للقادة الليبيين للخروج من الشلل السياسي الذي تعيشه البلاد.

ودعا كوهين خلال كلمته أمام مجلس الأمن، الخميس، جميع الأطراف في ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لتهيئة الطريق نحو مستقبل أفضل لمواطنيها، مشددًا على وجوب محاسبة كل من يهدد سلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأوضح كوهين أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتسهيل العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا تأييد دولته لرؤية مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا حول بناء الأساس لعملية دستورية شاملة وإجراء انتخابات موثوقة.

وطالب كوهين حكومة الوفاق الوطني بمضاعفة جهودها للمضي قدمًا في إجراء إصلاحات شاملة في مجال النقد والدعم المالي، مضيفا أن جهود الأمم المتحدة للتعجيل بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، من الأمور المهمة التي تمثل خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

وأشار نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم الليبيين في مناقشة التحديات الاقتصادية بناء على طلب ليبيا بالشراكة الوثيقة مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت إرسال ممثلين رفيعي المستوى لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا يومي 12-13 نوفمبر الجاري.

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