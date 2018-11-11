كندا تعلن مشاركتها في مؤتمر باليرمو

أعلنت وزارة الخارجية الكندية مشاركتها في مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا الذي يعقد يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري بالمدينة الإيطالية.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكندية، السبت ، بيانا أكدت فيه مشاركة مبعوث كندا الخاص إلى الاتحاد الأوروبي “ستيفان ديون” في المؤتمر، مجدّدةً التزامها بالعمل عن كثب مع الشعب الليبي والأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز المصالحة السياسية والأمن والإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

وأعربت الخارجية عن أملها في أن يعزز مؤتمر باليرمو الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في ليبيا وتوحيدها لصالح جميع الليبيين.

يذكر أن وزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان”، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني “نيلز أنين”، ونائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط “ميخائيل بوغدانوف ” أكدوا حضورهم لمؤتمر باليرمو

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