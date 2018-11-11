إخماد حريق في مصنع لتكرير الزيت في بنغازي

أخبار لييا24

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بنغازي (وحدة إطفاء المدينة) تمكنها من إخماد الحريق في مصنع لتكرير الزيوت في منطقة بوعطني في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة انه عند تلقي البلاغ تم على الفور إرسال سيارتين من القسم لإخماد والسيطرة على الحريق وأثناء الإخماد تم انفجار أحد الخزانات داخل “الهنجر” مما أدى إلى احتراق السيارة رقم (6) بالكامل ونجاة طاقمها.

وأشارت هيئة السلامة الوطنية بنغازي إلى أنه تم الاستعانة بسيارة وحدة سيدي علي وتم الإخماد والسيطرة في ساعات الصباح الأولى بمساعدة مطار بنينا وجامعة بنغازي و سيدي خليفة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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