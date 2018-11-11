تركيا تعفي ليبيين من تأشيرة الدخول المسبقة

أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة ليبيا، الذين هم دون 12 عاماً، وفوق الـ65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

وبحسب القرار الذي نشِر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يعفى المواطنون الليبيون الذين هم دون الـ12 عاما وفوق الـ65 عاما من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأشار القرار إلى أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الليبيين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوماً في كل 180 يوما.

كما أطال القرار مدة إقامة مواطني كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان في تركيا من 30 يوما إلى مدة أقصاها 90 يوماً في كل 180 يوماً.

(الأناضول)

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