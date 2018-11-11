منطقة الخليج العسكرية تسلم مبنى “البراعم سابقا” لجامعة اجدابيا

سلّم آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري اليوم الأحد مبنى البراعم سابقا الى جامعة اجدابيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمنطقة الخليج الخليج العسكرية فإن الغرض من ذلك إنشاء مجمع الكليات الطبية ، حيث تم خلال مراسم احتفالية رسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا