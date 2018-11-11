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منطقة الخليج العسكرية تسلم مبنى “البراعم سابقا” لجامعة اجدابيا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سلّم آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري اليوم الأحد مبنى البراعم سابقا الى جامعة اجدابيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمنطقة الخليج الخليج العسكرية فإن الغرض من ذلك إنشاء مجمع الكليات الطبية ، حيث تم خلال مراسم احتفالية رسمية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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