رئيس الوزراء الإيطالي يهاتف السيسي بشأن ليبيا

وذكرت الرئاسة في بيان أن الاتصال “تضمّن التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا”.

وفي هذا الإطار أكد السيسي دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت عدة تقارير مؤخرا كشفت لعب السيسي دورا وسيطا بين إيطاليا واللواء خليفة حفتر لإقناع الأخير بحضور مؤتمر باليرمو المزمع إقامته بشأن ليبيا الشهر المقبل، بالتوازي مع استضافة مصر، الشهر الماضي، عددا من الفرقاء الليبيين في إطار مبادرتها لتوحيد الجيش الليبي.

العربي الجديد

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