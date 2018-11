«صنع الله» يؤكد استعداد المؤسسة للتعامل مع كافة الأطراف بعد مؤتمر باليرمو

المتوسط:

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأطراف السياسية البارزة قبل انعقاد مؤتمر باليرمو حول ليبيا، بدعم تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، معتبرا إياها العنصر الرئيسي لضمان استقرار البلاد على المدى البعيد وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

ووجه صنع الله خطابا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتأكيد على استعداد مؤسسة النفط للعمل مع جميع الجهات في كامل ربوع البلاد بعد مؤتمر باليرمو لنشر ثقافة الشفافية والعدالة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

ودعا صنع الله في بيان له نشر أمس السبت، كل السياسيين وقوات الأمن والمجتمع الدولي إلى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لمكافحة آفة تهريب الوقود في البلاد بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بنظام الدعم.

وأكد صنع الله، على ضرورة أن يرتكز المسار الانتقالي لليبيا نحو الديمقراطية على تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، نظرا لكونها الضامن الوحيد للتوزيع العادل لعائدات النفط ولأهميتها في الحد من الشعور بالتهميش الاقتصادي، الذي أدى إلى انقسام البلاد، حسب قوله.

وقال صنع الله: “حيث تشتكي العديد من المناطق بأنها محرومة من حصّتها من العائدات التي تحققها مؤسسة النفط، في حين تقول الجهات المشرفة على توزيع تلك العائدات أن عمليّة التوزيع تتمّ بشكل عادل ووفقا للقوانين النافذة، ولكن لا يمكن لكلا الطرفين إثبات صحّة ما يدّعيانه، وسيتواصل هذا الصراع طالما استمر هذا الوضع على حاله”.

وأشار صنع الله، إلى ضرورة السماح لمؤسسة النفط بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وحمايتها من التجاذبات والمساومات والمحاصصات السياسية والجهوية وعدم تعطيل عملياتها، مطالبا بالإفصاح علنا بهوية كل الأفراد والمجموعات التي تعرقل سير عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وإقصائهم من العملية السياسية.

ورأى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، أن الأمن والشفافية في المجال الاقتصادي أمرين مرتبطين ببعضهما البعض، مؤكدا عدم قدرتهم على تحقيق أحدهما دون الآخر، وأن الصراع سيستمر في ظل غياب مساءلة حقيقية، على حد قوله.

وشدد مصطفى صنع الله، على ضرورة حماية متطلبات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية الوطنية، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي.

وسيعقد مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة محلية واسعة من عدة أطراف فعالة في الأزمة الليبية، إضافة إلى مشاركة دولة بأعلى مستويات.

