كندا تُشارك في مؤتمر «باليرمو» بشأن ليبيا

أفادت مبعوثة كندا الخاص إلى دول الاتحاد الأوروبي، ستيفان ديون، بأنَّ بلادها ستشارك في مؤتمر «باليرمو»، الذي يتم تنظيه في إيطاليا، بشأن ليبيا.

وشددت كندا على تأييدها لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، من أجل التوصل لحل سياسي مستدام في ليبيا.

كما أعربت كندا عن أملها في أن يعزز المؤتمر الجهود الرامية لتحقيق السلام وتوحيد ليبيا، مؤكدةً التزامها بالعمل عن كثب مع الشعب الليبي والأمم المتحدة وحلفائها لتعزيز المصالحة السياسية والإصلاحات الاقتصادية والأمن في ليبيا.

