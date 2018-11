المتوسط:

أكدت رئيسة البعثة الدبلوماسية الليبية إلى سلطنة عمان، سنية غومة، “أنه تم الاتفاق على تفعيل خط جوي بين طرابلس ومسقط عبر الشركات الليبية”.

وأضافت ، ” هناك موافقة مبدئياً على تفعيل خط بحري بين الموانئ العمانية والليبية”.

وأوضحت القائمة بالأعمال ،” أن الاجتماعات القادمة ستشمل دراسة ملف الدعم اللوجستي بحضور شركات الطيران الليبية”.

