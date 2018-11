المتوسط:

أفادت مصادر من الخطوط الجوية الأفريقية، بأنَّ محركين يتبعان طائرة إيرباص من طراز A330 الحديثة قد تعرضا للسرقة من مخازن الشركة في مطار امعيتيقة.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ قيمة المحركين تفوق المليونين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دينار ليبي بحسب سعر صرف يوم السبت، الذي تمت فيه عملية السرقة.

