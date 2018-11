المتوسط:

أفادت «إدارة المنطقة الجنوبية الحساونة» سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي صباح اليوم السبت، بـ انقطاع التيار الكهربائي على كامل حقول الآبار.

وأفاد عضو لجنة الطوارئ بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي، بأن حقول الآبار تحتاج إلى محطة توليد خاصة بقدرة 50 ميغا وات.

ولفت عضو لجنة الطوارئ، إلى أن الجهاز يعاني ضعف الإمكانيات منذ سنوات عجز عن توفيرها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

