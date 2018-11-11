افحيمة: مجلس الدولة أجل النظر في جدول البرلمان الزمني لإختيار أعضاء الرئاسي الجديد

ليبيا – نفى عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن يكون مجلس الدولة الإستشاري قد جمد الاتفاق حول إعادة هيكلة السلطة النفيذية ، مضيفاً يأن ما حدث هو تأجيل النظر في في الجدول الزمني المقدم من مجلس النواب لإختيار المرشحين الجدد لعضوية المجلس الرئاسي الجديد.

افحيمة أكد في تصريح لقناة ليبيا الاحرار أمس السبت تابعته المرصد على أن المجلسين لازالوا ملتزمين بالاتفاق ، مبيناً بأن المجلسين سيعلنون بأنهم في حل من الاتفاق في حال رفضه.

وقال بأن المبعوث الاممي تناول في احاطته لمجلس الامن مشروع التقارب بين مجلسي النواب والدولة وقدره حيث ، مبيناً بأن سلامة اعتبر هذا التقارب امتداد لاجتماعات تونس عام 2017 في إطار خطة البعثة الاممية.

وأعتبر بأن تشكيك سلامة في قدرة المجلسين على التوصل لاتفاق حقيقي يعود لمحاولته وضع بصمته الشخصية على حل الأزمة الليبية والتي يعتبرها تمر عبر مشروعه المقترح وهو المؤتمر الجامع ، وليس الاتفاق السياسي بين المجلسين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية