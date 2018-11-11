دغيم: البرلمان لن يرضخ لضغوطات سلامة بشأن المؤتمر الجامع

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم الإتهامات والإنتقادات الصادرة عن المبعوث الأممي غسان سلامة بحق مجلس النواب بأنها وسام على صدورهم بسبب إعلان المجلس الدائم لعرقلة مشروع الوصاية والهيمنة وتقسيم ليبيا ووضعها تحت الانتداب.

دغيم لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب وضع كافة القوانين التي يريدها الشعب الليبي من إلغاء العزل السياسي للجيش والشرطة والمصارف لكنه وقف صداً أمام اتفاق سياسي كيدي رخيص زرعت فيه المادة الثامنة التي تستهدف الجيش وقيادته علاوة على معارضة إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور التي وصفها بـ”المسودة الإخوانية” هدفها الجيش وهضم حق برقة لمعاقبتها على مواقفها السياسية بحسب تعبيره.

ويرى أن قانون الإستفتاء مسودة من هيئة منتهية الولاية خالفت الإعلان الدستوري في مدتها وبقرارها ولم تحترم أحكام القضاء التي أبطلت عملها، مشيراً إلى أنه في وجود الولاية الإسلامية التي تقطع الرؤوس سيكون حال البلاد أسوء .

وقال إن سلامة معارضاً للاتفاق السياسي ويبحث عن مشروع آخر ربما لدويلة هنا أو هناك بدليل إعترافه أن الهدف مما يسمى المؤتمر الجامع هو الضغط على النواب، مؤكداً على أن أعضاء مجلس النواب لن يرضخوا لهذه الضغوط.

كما أضاف :” ندرك تماماً أن جماعة الاخوان المسلمين في مجلس الدولة هي من تعطل وعطلت حتى الحوار السياسي في تونس ومبادرة الرؤيا الشاملة التي اقرب ما تكون للتقارب الذي حصل أخيراً وعالجت الكثير من النقاط وجماعة الاخوان والعدالة والبناء بمجلس الدولة هي من عارضتها لأن مشروعهم واضح وهو تمرير مسودة الدستور التي لن يتم تمريرها، أتوقع أن جماعة الاخوان في مجلس المشري يسيطر على مجلس الدولة ودخل بصفقة مع السراج ولا اتوقع ان يسمحوا بالوصول لتوافق وسنذهب للمؤتمر الجامع الذي لن ينتج شيء وبعد المؤتمر الجامع آخر ورقة لسلامة سيتم تغييره وسيسقط المشري من رئاسة المجلس عندها سيكون الحل التأسيس الصحيح لإجراء الانتخابات الذي تعطل لمدة سنتين نتيجة عبث جماعة الاخوان المسلمين ومن يحالفهم”

وعلق على دفع المبعوث الأممي للمؤتمر الوطني الجامع وتحديد توقيته وموعد الانتخابات في ربيع العام القادم معتبراً أن سلامة يحمل مشروع دولة معينة أو دولة إقليمية وأوروبية بهدف وضع ليبيا تحت الوصاية وبدليل ما يحدث من تقرير لجنة السياسات، لافتاً إلى أن الهدف من المؤتمر هو الضغط على مجلس النواب وفق آلية يصل لها المجتمعون لكن البرلمان لن يقبل أو يرضخ لهذه الضغوط إلا إذا كانت تحمل رؤيا تناسبه.

وتابع قائلاً :” الحل يبدأ بعد المؤتمر الجامع وتحديداً فشله وتغيير سلامة والمشري لأنه في ظل وجودهما لن يكون هناك حل بالتأكيد، إذا كان المؤتمر الجامع صدر منه توصيات أو أجريت انتخابات بعيداً عن مجلس النواب وإصدار قانون وتشريع من الرئاسي النتيجة انه سيتم مراقبة هذه النتائج والمشير خليفة حفتر رئيس لليبيا بكل تأكيد سيتم الترحيب بهذا الامر والتعامل معه أما إن كانت النتيجة غير ذلك فبكل تأكيد سيتم رفض أي نتائج باعتبار أنها غير شرعية ولا تتماشى مع إعلان الدستور الليبي لذلك الحل يجب أن تكون انتخابات ولكن مؤسسة تأسيس بشكل صحيح فإن لم يتم التأسيس الصحيح كل طرف سيراقب نتائج الإنتخابات التي لم تأسس بشكل دستوري وتشريعي وقانوني صحيح وإذا خالفت النتائج تطلعاته ينقلب عليها وإن طابقت رؤيته سيعترف بها”.

دغيم شدد على أن طبيعة المظلة التي ستجمع كل الليبيين وتنهي الانقسام الحاصل تتطلب عدم وجود المشري وسلامة الذي لم يحترم الإتفاق السياسي والمدة التي حددت لانتهاء هيئة الدستور ورحب تعيين الوزراء في حكومة الوفاق ضارباً بالإتفاق السياسي عرض الحائط وأجهض مبادرة الرؤيا الشاملة لمبادرته التي سميت بمبادرة سلامة بحسب قوله.

وختم حديثه مؤكداً على أنه في وجود المبعوث القادم الجديد ورئيس مجلس الدولة الجديد سيستطيع مجلسي النواب والدولة وفق الاتفاق السياسي الوصول لتضمين للإتفاق واجراء تعديلات منطقية وحكومة وحدة وطنية وهيئة دستور جديدة أو العودة لدستور 51 من ثم إجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية