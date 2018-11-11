المشري: توجهت إلى باليرمو لحل الأزمة رغم عدم الالتزام بإعلان باريس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه توجه إلى باليرمو اليوم الأحد لإيجاد حل للأزمة الليبية وإنهاء الانقسام والانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف المشري في تصريح نشره مكتب مجلس الدولة أن هناك أطرافا لم تلتزم بإعلان باريس رغم التزام مجلس الدولة بمخرجاته ولم يدخر جهدا للتواصل مع الأطراف المختلفة لأداء دورها.

كما أشار المشري إلى أن مجلس الدولة سيبذل جهده لتحقيق توافق مع الأطراف المشاركة في مؤتمر باليرمو، داعيا الجميع إلى إعلاء مصلحة الوطن والتحلي بالمرونة وتحكيم العقل، وفق تعبيره.

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