شركة الكهرباء: حل المشكلات التي طرأت على الشبكة في طرابلس

أعلنت ‏الشركة العامة للكهرباء التغلب على المشكلات الفنية التي طرأت على الشبكة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية وأجزاء من طرابلس.

وأشارت الشركة، في تدوينة عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي إلى «إرجاع ثلاث وحدات توليد (الثانية والخامسة والسادسة) بمحطة الرويس، والوحدتين (الثالثة والرابعة) بمحطة جنوب طرابلس»، مشيرة إلى «العمل على إرجاع باقي الوحدات خلال الساعات القادمة».

كان منسق المكتب الإعلامي بالشركة، محمد التكوري، أشار إلى «فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1-2 نتجت عنه هزّة على الشبكة أدت إلى خروج وحدات التوليد في 3 محطات»، منوهًا إلى «خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس والرويس، وخروج وحدتين غازيتين وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط