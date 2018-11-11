بعيرة: مؤتمر باليرمو سيزيد الانقسام الليبي

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، إن مؤتمر باليرمو لن يضيف جديدا للقضية الليبية، بل سيعمل على إذكاء روح الانقسام بين الأطراف الليبية.

وأضاف بعيرة، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأحد، أن الأطراف الليبية ذهبت إلى روما للتشاور قبل المؤتمر، ونتيجة لعدم التوافق يبدو أنه تم الاتصال مباشرة بالطرف الروسي لإضافة بعد جديد للأزمة، وقد يعمل دخول الروس على الخط على تغيير المشهد الليبي بشكل كبير، ولكن ما لم تتفق الأطراف الليبية فلن يستطيع أحد المساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي ربما يعمل على ربط العلاقة مع الأعلى للدولة، مبينا أن التقارب الأخير بين المجلسين ربما يكون لكسر العلاقة بين الأعلى للدولة والنواب بعد اتفاق الطرفين على تغيير الرئاسي.

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