لنقي: غياب حفتر يعني فشل مؤتمر باليرمو

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أهمية أن يخرج مؤتمر باليرمو بتوصيات لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة ودعم لحكومة الوفاق وإجراء الانتخابات، إضافة للملف الاقتصادي وملف الهجرة غير القانونية والإرهاب، إضافة إلى الاتفاق السياسي.

وقال لنقي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأحد، إن المؤتمر لن يُكتب له النجاح بحال عدم حضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبينا أهمية حضور جميع الأطراف.

وأضاف لنقي أن هذا المؤتمر لن ينتج عنه نتائج حقيقية إلا إذا اجتمعت الأطراف الرئيسية على هامشه، واتفقت على توحيد المؤسسات والجيش، ومن غير اجتماعهم خاصة فلن يساهم في إنقاذ البلاد ولمّ الشمل.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي منح الليبيين الفرصة ليجتمعوا فيما بينهم، وأن يحددوا ما يريدون، ولكن لم ينتهز الليبيون الفرصة، والآن تتكرر فرصة حقيقية في باليرمو.

وأكد لنقي المجلس الأعلى يحمل ملفات توحيد السلطة التنفيذية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وتبيان دورها في هذه المرحلة، مبينا أن هذه النقاط صعب تحقيقها عبر توصيات من المجتمع الدولي ما لم يلتقِ الأطراف ويتصافحوا ويجلسوا مع بعضهم، داعيا الجميع إلى تشجيع هكذا لقاءات.

وأشار لنقي إلى أن الاستمرار في جعل المجتمع الدولي وسيطا بين الأطراف غير كافٍ، متوقعا ألا يخرج مؤتمر باليرمو بتوصيات ما لم ينتهز الحضور الفرصة ويجلسون مع بعضهم.

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