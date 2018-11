المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور، غسان سلامة، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي عبر عن دعمه لجهود الممثل الخاص وخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، ومن ضمنها الملتقى الوطني.

وشارك في هذا اللقاء، كلا من نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز وسفير روسيا لدى ليبيا، ايفان مولوتكوف.

