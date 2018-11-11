قناة : سرقة محركين لطائرة الخطوط الأفريقية A330 من مطار معيتيقة

ليبيا – نقلت قناة 218 نيوز الفضائية مساء اليوم الأجد عن مصدر خاص لم تسمه من شركة الخطوط الجوية الأفريقية تأكيداً للأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن سرقة محركات تعود لأكبر طائرة فى إسطول الشركة .

وأكدت القناة بأن المحركين الذين تمت سرقتهما يعودان لطائرة إيرباص من طراز A330 الحديثة فيما تمت عملية السرقة من مخازن الشركة في مطار امعيتيقة الدولي ، المنفذ الجوي الوحيد فى العاصمة طرابلس .

وبحسب المصدر ذاته الذي تحدث للقناة فإن قيمة المحركين تفوق مليونين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دينار ليبي بحسب سعر صرف يوم السبت الذي تمت فيه السرقة.

المرصد – متابعات

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